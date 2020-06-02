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МЗС розраховує на "сприятливе ставлення" ЄС до українських туристів

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 15:55
МЗС розраховує на "сприятливе ставлення" ЄС до українських туристів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Маас вважає, що у Євросоюзі почнуть відкривати кордони з огляду на реальну ситуацію у них

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі ведуться переговори з країнами Євросоюзу щодо туристичних подорожей українців. Він розраховує на "сприятливе ставлення" з боку ЄС.

Про це Дмитро Кулеба заявив на спільній прес-конференції з головою Міністерства закордонних справ Німеччини Гайком Маасом.

За словами Кулеби, Україна вже домовилася з Туреччиною відкрити кордони для туристів і сподівається досягти такого ж результату з країнами Євросоюзу.

"Ми так само ведемо діалог з країнами ЄС і розраховуємо на їх сприятливе позитивне ставлення до українських туристів", - зазначив глава МЗС України.

Гайко Маас спрогнозував, що у Євросоюзі почнуть відкривати кордони щодо подорожей у ті чи інші країни з огляду на реальну епідеміологічну ситуацію у них.

Зазначимо, в Україні з 15 червня буде відновлено міжнародне регулярне авіасполучення. Однак, це відбуватиметься за двома умовами. Перша - якщо країни відкривають кордони для українців. Друга - епідеміологічна ситуація в країні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дату відкриття кордонів для українців та інших іноземних туристів.

Крім того, в Україні можуть відновити авіасполучення з Австрією після 23 червня.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЕвросоюзМЗСУкраїнатуризм
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