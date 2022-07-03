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МИД раскритиковал западную прессу за подыгрывание российской пропаганде

Фото: Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины (mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подыгрывание западной пресс на пропаганду России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"AFP стал жертвой российской пропаганды, оно вопиюще называет вторгшуюся армию России "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт - Кремль торжествует. Что дальше - "украинские сепаратисты" запустят крылатые ракеты с Каспия?",- пишет Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Николенко, Россия прибегла к еще одному шантажу сделал миллионы людей заложниками.

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МИД Украины