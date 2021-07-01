МИД работает над открытием границ ЕС для украинцев в ближайшие недели

По его словам, каждые две недели ЕС пересматривает перечень третьих стран для свободного въезда на свою территорию. Рекомендации формируются на основании четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности наличия более опасных штаммов.

Показатели в Украине, когда Еврокомиссия проводила нынешний пересмотр, еще превышали норму.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией нормы, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего просмотра", - отметил Николенко.

Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязательной, и страны-участницы ЕС самостоятельно принимают окончательные решения. Поэтому МИД работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев и признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов.