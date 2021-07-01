МЗС працює над відкриттям кордонів ЄС для українців у найближчі тижні

За його словами, кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію. Рекомендації формуються на підставі чотирьох факторів: коефіцієнта повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис.населення за 14 днів, кількості тестів за 7 днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності більш небезпечних штамів.

Показники в Україні, коли Єврокомісія проводила нинішній перегляд, ще перевищували норму.

"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України в даний перелік під час його подальшого перегляду", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що рекомендація Єврокомісії не є юридично обов'язковою, і країни-учасниці ЄС самостійно приймають остаточні рішення. Тому МЗС працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців та визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів.