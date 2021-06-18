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Евросоюз разрешил открыть границы для граждан США и еще 4 стран

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Брюссель, Пятница 18 июня 2021 15:05
Евросоюз разрешил открыть границы для граждан США и еще 4 стран Фото: Евросоюз расширил список стран для свободного въезда (facebook com  EuropeanCommission)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Согласно новому пересмотру, который проводится каждые две недели, с 18 июня страны-участницы Евросоюза могут постепенно отменить ограничения на поездки для жителей США, Албании, Ливана, Сербии и Северной Македонии.

До этого в списке были Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд. Также уточняется, что могут открыть границы и для Китая, если Пекин примет зеркальные меры для граждан европейских стран.

Напомним, ранее Евросоюз снял ограничения на поездки внутри ЕС для тех, у кого есть COVID-сертификаты.

Отметим, сегодня стало известно, что Германия открывается для украинских туристов с 25 июня, но есть ряд условий.

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