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В МИД проверяют наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии между поездами в Египте. По последним данным, в результате аварии погибли как минимум 32 человека.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", - сообщил Николенко.

Напомним, авария произошла в пятницу, 26 марта, на юге страны в городе Тахта провинции Сохаг. Поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

По информации Egypt Today, помимо погибших, также в аварии пострадали 84 человека. Генеральный прокурор Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.

В результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

Напомним, в 2017 году в Египте произошла подобная авария. Тогда в результате столкновения двух поездов погибли 49 человек, а пострадали 179.

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Новости Украины МИД УкраиныпоездЕгипетавария
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