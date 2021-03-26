В МИД проверяют наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте

"Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", - сообщил Николенко.

Напомним, авария произошла в пятницу, 26 марта, на юге страны в городе Тахта провинции Сохаг. Поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

По информации Egypt Today, помимо погибших, также в аварии пострадали 84 человека. Генеральный прокурор Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.

В результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.