У МЗС перевіряє наявність українців серед жертв аварії поїздів в Єгипті

"Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії поїздів на півдні Єгипту", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, аварія сталася у п'ятницю, 26 березня, на півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг. Поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

За інформації Egypt Today, крім загиблих, також в аварії постраждали 84 людини. Генеральний прокурор Хамада Ель Сави вже розпорядився почати розслідування події. В Єгипті створили технічний комітет для відстеження ситуації та розслідування аварії. Також було доручено затримати машиністів поїздів.

В результаті аварії повністю заблоковано рух залізницею на південному напрямку.