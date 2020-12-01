МИД проверяет, нет ли украинцев среди жертв наезда в Трире

Министерство иностранных дел проверяет, нет ли украинцев среди жертв и пострадавших в результате наезда автомобиля на прохожих в немецком городе Трир. По последним данным, в результате инцидента пострадали около 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По состоянию на сейчас известно о гибели нескольких взрослых и одного ребенка. Сейчас правоохранители устанавливают личности жертв и персональные данные пострадавших.

"Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией города Трир с целью выяснения присутствия среди пострадавших украинских граждан", - подчеркнули в МИД.

В случае необходимости в экстренной помощи или владения информацией об инциденте ведомство просит обращаться на "горячую линию" украинского консульства по номеру 0176 23228951 или на круглосуточную "горячую линию" МИД по телефону +38 044 238-16-57.

Напомним, сегодня в немецком Трире автомобиль наехал на людей на пешеходном участке. В результате инцидента, по последним данным, погибли 3 человека и 9-месячный ребенок.

Как писало РБК-Украина, водитель автомобиля, который наехал на людей в Трире, был пьян. Правоохранители не нашли террористического следа в инциденте.

Добавим, в соцсетях появились фото и видео с места наезда на людей в Германии.