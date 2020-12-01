МЗС перевіряє, чи немає українців серед жертв наїзду у Трірі

Міністерство закордонних справ перевіряє, чи немає українців серед жертв та постраждалих в результаті наїзду автомобіля на перехожих в німецькому місті Трір. За останніми даними, в результаті інциденту постраждали близько 30 людей.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Станом на зараз відомо про загибель кількох дорослих та однієї дитини. Зараз правоохоронці встановлюють особи жертв та персональні дані постраждалих.

"Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір з метою з’ясування присутності серед постраждалих осіб українських громадян", - наголосили в МЗС.

У разі потреби в екстреній допомозі чи володіння інформацією щодо інцидент відомство просить звертатися на "гарячу лінію" українського консульства за номером 0176 23228951 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС за номером +38 044 238-16-57.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому Трірі автомобіль наїхав на людей на пішохідній ділянці. В результаті інциденту, за останніми даними, загинули 3 людини та 9-місячна дитина.

Як писало РБК-Україна, водій автомобіля, який наїхав на людей у Трірі, був п'яним. Правоохоронці не знайшли терористичного сліду в інциденті.

Додамо, в соцмережах з'явилися фото та відео з місця наїзду на людей в Німеччині.