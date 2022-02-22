МИД просит Зеленского о разрыве дипотношений с Россией

Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением о разрыве дипломатических отношений с Россией. Документы будут рассмотрены в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Поступил запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть, отрабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги в отношении эскалации со стороны РФ", - сказал он.

Зеленский отметил, что решение Москвы признать ОРЛДО было эскалационным шагом. "Мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает прочный фундамент к возможной эскалации со стороны России, со стороны боевиков", - добавил президент.