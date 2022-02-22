RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС просить Зеленського про розрив дипвідносин з Росією

Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ України звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією про розрив дипломатичних відносин з Росією. Документи будуть розглянуті найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я зараз відразу після нашої прес-конференції буду дивитися, відпрацьовувати це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", - сказав він.

Зеленський зазначив, що рішення Москви визнати ОРЛДО було ескалаційним кроком. "Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає міцний фундамент до можливої ескалації з боку Росії, з боку бойовиків", - додав президент.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав окуповані Росією окремі райони Донецької та Луганської області (ОРДЛО). Детальніше про наслідки для України - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський