В МИД прокомментировали информацию о катастрофическом состоянии здоровья Сенцова

Украина призывает усилить давление на Россию для освобождения Сенцова

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины прокомментировали последнюю информацию о катастрофическом состоянии здоровья украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

По словам Бецы, ситуация со здоровьем Сенцова, который голодает с 16 мая 2018 года, является весьма тревожной.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - написала Беца.

Напомним, 8 августа 2018 года сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, Олег Сенцов находится в критическом состоянии. По словам Каплан, Сенцов чувствует себя плохо и сейчас почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении", - отметила сестра Сенцова.

Она также добавила, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе в гражданскую больницу. Однако Олег отказался, поскольку считает, что не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной.