В МИД прогнозируют получение безвиза с Мексикой в ​​2020

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что безвизовый режим с Мексикой Украина может получить уже в 2020 году. Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, за последние пять лет было заключено 20 двусторонних соглашений с иностранными государствами о безвизовых поездках граждан, а еще 17 государств ввели визовые упрощения в одностороннем порядке для граждан Украины.

"Из тех, которые могут быть реализованы уже до конца этого года или максимум в начале следующего, я бы назвал заключение безвизовых соглашений с Эквадором и Монголией. Кроме этого, будет заключено соглашение с Аргентиной, которая позволит увеличить срок пребывания в стране без визы до 90 дней. Также для дипломатических и служебных паспортов готовится к подписанию соглашение о безвизовых поездках со Шри-Ланкой", - проинформировал Заяц.

Он подчеркнул, что с Мексикой ведется активный диалог по безвизу.

"Я бы назвал Колумбию, там уже фактически завершено согласование текста соглашения, и его могут подписать в ближайшее время. Мы ведем активный диалог с Мексикой о безвизовом режиме, и я надеюсь, что в следующем году уже удастся выйти на результат. Кроме этого, продолжаем наши переговоры с Китаем об увеличении срока действия визы", - сказал госсекретарь МИД.

Заяц отметил, что Великобритания пока заявила о неготовности вести диалог с Украиной по визовой политике.

"Британцы сейчас заявляют о неготовности вести диалог с Украиной по визовой политике, поскольку нет четкого видения, каким будет Brexit и когда он состоится. Если он состоится 31 октября, то мы вскоре начнем диалог для того, чтобы упростить визовые процедуры для граждан Украины. В первую очередь будет идти речь о создании визового центра в Киеве. Сейчас он находится в Варшаве, что, как вы понимаете, существенно влияет на сроки рассмотрения заявок", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.