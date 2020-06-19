МИД призывает усилить санкции против России за новый "референдум" в ОРДЛО

Украина выступает за ужесточение санкций против России за организацию так называемого "референдума" по изменениям в конституцию РФ на оккупированном Донбассе. Ранее оккупационная администрация заявила о планах обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что МИД расценивает такие намерения как очередную попытку нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом массовую раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе назвали грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением ползучей аннексии.

Кроме того, Украина подчеркивает, что паспортизация оккупированных территорий разрушает минские соглашения. А с точки зрения украинского и международного права голосование в Крыму также будет незаконным, а результаты не будут признаны.

"Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", - говорится в сообщении.

Отметим, голосование в России по изменениям в конституцию запланировано на 1 июля 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в очередной раз упростила получение гражданства для украинцев; в отношении украинских граждан отменили обязательное требование сдавать экзамен на знание русского языка.

Ранее также постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Россия незаконно переселила на оккупированный полуостров сотни тысяч человек.