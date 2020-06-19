МЗС закликає посилити санкції проти Росії через новий "референдум" у ОРДЛО

Україна виступає за посилення санкцій проти Росії за організацію так званого "референдуму" щодо змін до конституції РФ на окупованому Донбасі. Раніше окупаційна адміністрація заявила про плани забезпечити голосування жителів ОРДЛО з російськими паспортами.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що МЗС розцінює такі наміри як чергову спробу порушення суверенітету і територіальної цілісності України. При цьому масову роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі назвали грубим втручанням у внутрішні справи і продовженням повзучої анексії.

Крім того, Україна наголошує, що паспортизація окупованих територій руйнує мінські угоди. А з точки зору українського та міжнародного права голосування в Криму також буде незаконним, а результати не будуть визнані.

"Загальною відповіддю на незаконні дії РФ має бути посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску на державу-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, голосування в Росії щодо змін до конституції заплановано на 1 липня 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в черговий раз спростила отримання громадянства для українців; щодо українських громадян скасували обов'язкову вимогу складати іспит на знання російської мови.

Раніше також постпред президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Росія незаконно переселила на окупований півострів сотні тисяч людей.