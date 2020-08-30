МИД призывает усилить давление на РФ из-за похищения украинцев

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за похищения украинцев на оккупированных территориях нашей страны. В воскресенье отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе", - указано в сообщении.

В министерстве сообщают, что прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополь осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования", - добавляют в МИД.

При этом среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в феврале сообщалось, что Россия скрывает официальные сведения о задержании украинцев в Крыму.

Как писало РБК-Украина, в конце мая на административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного; на месте его исчезновения обнаружены следы борьбы.