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МИД призывает украинцев не медлить с возвращением из Сингапура

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 13:50
МИД призывает украинцев не медлить с возвращением из Сингапура
Иллюстративное фото (Pixabаy)

В МИД призывают не медлить с возвращением

С 23 марта правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД призывают не медлить с возвращением.

"Если вы находитесь в Сингапуре или планируете лететь транзитом через Сингапур, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью выехать в следующие сутки. Не медлите с возвращением, ведь непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения", - говорится в сообщении..

Отметим, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

РБК-Украина писало, что во вторник, 24 марта, парламент может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

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