МИД призывает украинцев не медлить с возвращением из Сингапура

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В МИД призывают не медлить с возвращением

С 23 марта правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД призывают не медлить с возвращением.

"Если вы находитесь в Сингапуре или планируете лететь транзитом через Сингапур, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью выехать в следующие сутки. Не медлите с возвращением, ведь непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения", - говорится в сообщении..