МИД призывает пострадавших от задержек авиарейсов подавать иски на туроператоров

В случае, если туроператор не признает своей вины, он может подать встречный иск

Министерство иностранных дел Украины (МИД) призывает пострадавших от массовых задержек авиарейсов граждан подавать иски на туроператоров. Об этом сегодня во время брифинга сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает корреспондент РБК-Украина.

"Откровенно скажу, уважаемые коллеги, что мы рекомендовали всем тем гражданам Украины, которые потратили несколько дней и были вынуждены проводить лишнее время в помещениях аэропортов, подавать судебные иски в отношении туристических операторов. Если туроператор считает, что это не его вина, он всегда будет иметь возможность подать встречный иск", - сказал он.

Заяц также отметил, что украинцы не будут подавать коллективные иски, до тех пор, пока либеральный рынок не заработает.

Отметим, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, которые вызвали массовые задержки рейсов.

Как ранее сообщалось в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых ", туристический рынок Украины переживает серьезный кризис в последние несколько дней, а его первые признаки стали проявляться еще два месяца назад.

Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украину. Из-за этого украинские туристы застряли в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более один миллион долларов.

Как сообщил РБК-Украина директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик, среди причин, которые приводят к задержке рейсов, выделяется нехватка самолетов или их поломка.