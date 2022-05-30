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МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки

Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

Британское новостное агентство Reuters поймали на использовании российских нарративов о войне в Украине, в частности, касающихся оккупированных территорий.

На ошибки международного агентства обратил внимание спикер МИДа Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ccылкой на его Twitter.

"Reuters не распространяйте российскую пропагандистскую лексику", - обратился он к изданию.

Николенко напомнил, что Херсонская область является оккупированной Россией, ну никак не "Промосковской Херсонской областью" (нарратив, использованный Reuters в одной из статей). Тоже касается "экспорта зерна", что на самом деле является обычным грабежом.

Отметим, что после поправок Николенко статья была отредактирована.

Как сообщалось, ранее СНБО назвал имена западных "экспертов", продвигающих нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ".

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МИД Украины