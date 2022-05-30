МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки

"Reuters не распространяйте российскую пропагандистскую лексику", - обратился он к изданию.

Николенко напомнил, что Херсонская область является оккупированной Россией, ну никак не "Промосковской Херсонской областью" (нарратив, использованный Reuters в одной из статей). Тоже касается "экспорта зерна", что на самом деле является обычным грабежом.

Отметим, что после поправок Николенко статья была отредактирована.