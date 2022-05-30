RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Гурковська

Британське агентство новин Reuters зловили на використанні російських наративів про війну в Україні, зокрема тих, що стосується окупованих територій.

На помилки міжнародного агентства звернув увагу речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Reuters не поширюйте російську пропагандистську лексику", - звернувся він до видання.

Ніколенко нагадав, що наразі Херсонська область є окупованою Росією, ну ніяк не "Промосковською Херсонською областю" (наратив, використаний Reuters в одній зі статей). Теж стосується "експорту зерна", що насправді є звичайним викраденням.

Відзначимо, що після виправлень Ніколенка, статтю було відредаговано.

Як повідомлялось, раніше РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС