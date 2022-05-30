МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

Британське агентство новин Reuters зловили на використанні російських наративів про війну в Україні, зокрема тих, що стосується окупованих територій.
На помилки міжнародного агентства звернув увагу речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Reuters не поширюйте російську пропагандистську лексику", - звернувся він до видання.
Ніколенко нагадав, що наразі Херсонська область є окупованою Росією, ну ніяк не "Промосковською Херсонською областю" (наратив, використаний Reuters в одній зі статей). Теж стосується "експорту зерна", що насправді є звичайним викраденням.
Відзначимо, що після виправлень Ніколенка, статтю було відредаговано.
Як повідомлялось, раніше РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ".
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