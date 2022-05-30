МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

"Reuters не поширюйте російську пропагандистську лексику", - звернувся він до видання.

Ніколенко нагадав, що наразі Херсонська область є окупованою Росією, ну ніяк не "Промосковською Херсонською областю" (наратив, використаний Reuters в одній зі статей). Теж стосується "експорту зерна", що насправді є звичайним викраденням.

Відзначимо, що після виправлень Ніколенка, статтю було відредаговано.