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МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 18:39
МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

Британское новостное агентство Reuters поймали на использовании российских нарративов о войне в Украине, в частности, касающихся оккупированных территорий.

На ошибки международного агентства обратил внимание спикер МИДа Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ccылкой на его Twitter.

МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки

"Reuters не распространяйте российскую пропагандистскую лексику", - обратился он к изданию.

Николенко напомнил, что Херсонская область является оккупированной Россией, ну никак не "Промосковской Херсонской областью" (нарратив, использованный Reuters в одной из статей). Тоже касается "экспорта зерна", что на самом деле является обычным грабежом.

Отметим, что после поправок Николенко статья была отредактирована.

МИД призвал Reuters не продвигать российскую пропаганду и указал на ошибки

Как сообщалось, ранее СНБО назвал имена западных "экспертов", продвигающих нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ".

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