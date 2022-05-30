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МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 18:39
МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Гурковська

Британське агентство новин Reuters зловили на використанні російських наративів про війну в Україні, зокрема тих, що стосується окупованих територій.

На помилки міжнародного агентства звернув увагу речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

"Reuters не поширюйте російську пропагандистську лексику", - звернувся він до видання.

Ніколенко нагадав, що наразі Херсонська область є окупованою Росією, ну ніяк не "Промосковською Херсонською областю" (наратив, використаний Reuters в одній зі статей). Теж стосується "експорту зерна", що насправді є звичайним викраденням.

Відзначимо, що після виправлень Ніколенка, статтю було відредаговано.

МЗС закликало Reuters не просувати російську пропаганду та вказало на помилки

Як повідомлялось, раніше РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ".

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