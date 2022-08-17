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МИД призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки издания DW: что произошло

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 14:13
МИД призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки издания DW: что произошло Фото: Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская служба Deutsche Welle намеренно распространяет пропаганду России. Германия должна отреагировать на материалы издания, финансируемого немецкими налогоплательщиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Среди пропагандистских заголовков и манипуляционных цитат Deutsche Welle отмечаются:

  • "Признать Украину террористическим государством";
  • "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";
  • "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";
  • фотография Владимира Зеленского и Елены Зеленской вместе с фотографией нацистского фюрера.

"Подобные манипуляции распространяют не только российские официальные лица и пропагандисты, но и российская служба немецкого Deutsche Welle. Напомним, что DW - это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками", - пишет Николенко.

Как отметил пресс-секретарь МИД, пока непонятно для чего российская служба немецкого вещателя умышленно подыгрывает российской пропаганде и дезинформации. В то же время, немецкое правительство должно отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW.

Фото: МИД призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки издания DW (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

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