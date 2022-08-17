МИД призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки издания DW: что произошло

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Среди пропагандистских заголовков и манипуляционных цитат Deutsche Welle отмечаются:

"Признать Украину террористическим государством";

"один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";

"запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";

фотография Владимира Зеленского и Елены Зеленской вместе с фотографией нацистского фюрера.

"Подобные манипуляции распространяют не только российские официальные лица и пропагандисты, но и российская служба немецкого Deutsche Welle. Напомним, что DW - это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками", - пишет Николенко.

Как отметил пресс-секретарь МИД, пока непонятно для чего российская служба немецкого вещателя умышленно подыгрывает российской пропаганде и дезинформации. В то же время, немецкое правительство должно отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW.

Фото: МИД призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки издания DW (facebook.com/oleg.nikolenko.50)