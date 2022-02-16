МИД о приговоре журналисту Есипенко: безосновательный и политически мотивированный

"Такой приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также в очередной раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что решение "суда" должно быть отменено, а Владислав Есипенко, а также все незаконно удерживаемые РФ граждане Украины немедленно освобождены.

"Процедурные нарушения во время досудебного следствия, применение пыток с целью получения признания в якобы совершении так называемого преступления, игнорирование "судьями" предоставленных защитой свидетельств о непричастности обвиняемого к инкриминируемым действиям в ходе судебного процесса указывают на исключительно политическую мотивированность решения, - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований граждан Украины с использованием незаконных силовых методов, а также потребовать прекращения Россией нарушения норм международного права на оккупированных территориях Украины.

При этом в ведомстве заявляют о необходимости международных партнеров продолжить активное взаимодействие, в том числе в рамках Крымской платформы, в защиту Крым.