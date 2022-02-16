Шесть лет колонии. "Суд" в Крыму огласил приговор фрилансеру Есипенко

Подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма 16 февраля огласил приговор Есипенко.

Его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для него 11 лет за решеткой.

"Если приговор в отношении меня будет не оправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ", - заявил Есипенко в суде.