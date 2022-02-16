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Шесть лет колонии. "Суд" в Крыму огласил приговор фрилансеру Есипенко

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Симферополь, Среда 16 февраля 2022 14:55
Шесть лет колонии. "Суд" в Крыму огласил приговор фрилансеру Есипенко Фото: фрилансер Владислав Есипенко (twitter com Graty_me)
Автор: Анастасия Рокитна

Оккупационный суд в Крыму огласил приговор фрилансеру "Радио Свобода" Владиславу Есипенко. Его приговорили к шести годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма 16 февраля огласил приговор Есипенко.

Его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для него 11 лет за решеткой.

"Если приговор в отношении меня будет не оправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ", - заявил Есипенко в суде.

Напомним, "суд" в Крыму огласил приговор якобы "агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины" Константину Ширингу. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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