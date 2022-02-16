RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС про вирок журналісту Єсипенку: безпідставний і політично мотивований

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з рішенням "суду" Криму засудити до шести років ув'язнення журналіста "Радіо Свободи" Владислава Єспіпенка. У відомстві заявили, що вирок є безпідставним і політично мотивованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Такий вирок є безпідставним і політично мотивованим, а також в черговий раз підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що рішення "суду" має бути скасовано, а Владислав Єсипенко, а також всі незаконно утримувані РФ громадяни України негайно звільнені.

"Процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання визнання в нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідоцтв про непричетність обвинуваченого до інкримінованих дій в ході судового процесу вказують на виключно політичну вмотивованість рішення, - йдеться в повідомленні.

Крім того, МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, а також вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права на окупованих територіях України.

При цьому у відомстві заявляють про необхідність міжнародних партнерів продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист Крим.

Нагадаємо, сьогодні "суд" в Криму оголосив вирок Єсипенко, засудивши його до шести років позбавлення волі і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів у справі про незаконне зберігання та перевезення вибухового пристрою.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСПолітв'язні в РФ