МЗС попереджає про затримки рейсів в аеропорту Лондона через страйки

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Страйки плануються на 26, 27 липня та 5, 6, 23, 24 серпня

Міністестві закордонних справ України попереджає про страйки в аеропорту "Хітроу" в Лондоні (Великобританія), які можуть вплинути на його режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Facebook департаменту консульської служби МЗС України.

Зазначається, що страйки плануються на 26, 27 липня та 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року.

"Рекомендуємо громадянам України використовувати інші аеропорти Лондона цими днями, якщо це можливо, а у випадку запланованих рейсів з/до аеропорту "Хітроу", відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш переліт, а також - служб аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба профспілки Unite, більше 4000 співробітників аеропорту, включаючи охоронців, інженерів, оперативників по обслуговуванню пасажирів і пілотів, планують вийти в п'ятницю 26 липня, в суботу 27 липня, в понеділок, 5 серпня, у вівторок 6 серпня, в п'ятницю 23 серпня і в суботу 24 серпня на протест, який потенційно може закрити аеропорт.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення частини рейсів з Києва за 17 напрямами з-за затримки з поставкою літаків. Таким чином, з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів у Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген. Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе до 24 в тиждень.