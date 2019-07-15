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Wizz Air сокращает частоту рейсов из Украины

Новости » Общество    15.07.2019 - 20:52
Wizz Air сокращает частоту рейсов из Украины
Иллюстративное фото (wizzair.com)

Такое решение было принято в связи с задержками с поставкой самолетов

Авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении части рейсов из Киева по 17 направлениям из-за задержки с поставкой самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. 

Таким образом, с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген. Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит до 24 в неделю.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена: Варшава, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Дортмунд, Рига, Ганновер, Ларнака, Краков, Вена, Братислава, Копенгаген.

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь". Из-за переноса рейсов возможны незначительные изменения расписания вылетов и прилетов рейсов.

Кроме того,  Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов до Львова. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять п'пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

Wizz Air временно перенесет рейсы в аэропорт "Борисполь" Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов во Львов
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