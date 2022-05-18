МИД предупредило журналистов об ответственности за участие в российских пресс-турах на Донбассе

Въезд на оккупированные территории с территории России является незаконным. В частности, в МИД напомнили представителям СМИ об ответственности в случае незаконного въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИДа Олега Николенко.

"Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен. Нарушители несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. Им запрещается въезд в Украину и/или лишается аккредитации их офисов в Украине", - говорит он.

Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты готовят политическую провокацию с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Напомним, до 24 февраля украинцев за незаконное пересечение границы Украины штрафовали, а иностранцам или лицам без гражданства - запрещали въезд в Украину.

17 марта в Верховной раде был зарегистрирован законопроект № 7171 о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконное пересекание государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения. На данный момент этот законопроект передан в парламент.

Проектом закона предлагается ввести новую статью в Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность граждан Украины (лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такого).