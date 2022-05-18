МЗС попередило журналістів про відповідальність за участь в російських прес-турах на Донбасі

В'їзд на окуповані території з Росії є незаконним. Зокрема, у МЗС нагадали представникам ЗМІ про відповідальність у разі незаконного в'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Усім ЗМІ необхідно нагадати, що в'їзд на окуповані території України з Росії незаконний. Порушники несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Їм забороняється в'їзд в Україну та/або позбавляється акредитації їхніх офісів в Україні", - каже він.

Як повідомлялося, в Маріуполі окупанти готують політичну провокацію зі спробою залучення деяких західних журналістів.

Нагадаємо, до 24 лютого українців за незаконний перетин кордону України штрафували, а іноземцям або особам без громадянства - забороняли в'їзд в Україну.

17 березня у Верховній раді було зареєстровано законопроект №7171 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм у особливий період або під час дії правового режиму військового стану. На даний момент цей законопроект передано до парламенту.

Проектом закону пропонується запровадити нову статтю до Кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність громадян України (позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такого).