RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС попередило журналістів про відповідальність за участь в російських прес-турах на Донбасі

Фото: МЗС попередило журналістів про відповідальність за участь у російських прес-турах (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В'їзд на окуповані території з Росії є незаконним. Зокрема, у МЗС нагадали представникам ЗМІ про відповідальність у разі незаконного в'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Усім ЗМІ необхідно нагадати, що в'їзд на окуповані території України з Росії незаконний. Порушники несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Їм забороняється в'їзд в Україну та/або позбавляється акредитації їхніх офісів в Україні", - каже він.

Як повідомлялося, в Маріуполі окупанти готують політичну провокацію зі спробою залучення деяких західних журналістів.

Нагадаємо, до 24 лютого українців за незаконний перетин кордону України штрафували, а іноземцям або особам без громадянства - забороняли в'їзд в Україну.

17 березня у Верховній раді було зареєстровано законопроект №7171 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм у особливий період або під час дії правового режиму військового стану. На даний момент цей законопроект передано до парламенту.

Проектом закону пропонується запровадити нову статтю до Кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність громадян України (позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такого).

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаМаріуполь