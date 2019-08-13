МИД предупредил украинцев об угрозе пожаров в Греции

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют украинцам ограничить передвижение районами Греции из-за пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины

В посольстве отмечают, что в Греции прогнозируют повышение температуры до +40 и сильный ветер до 7 баллов.

"Рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение районами, где объявлены такие режимы (пожарной опасности, - ред.), находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в расписании движения транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, пятый самый высокий режим пожарной опасности "тревога" введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфія, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Кроме того, состояние "боевой готовности", что соответствует четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

Интерактивная карта пожарной опасности, а также актуальная информация по развитию ситуации размещена на сайте Генерального Секретариата гражданской защиты Греции (на английском языке) по ссылке.

Напомним, лесные пожары достаточно распространены в Греции, особенно в летние месяцы. В прошлом году из-за них погибли около 100 человек в пригородных районах Афин.