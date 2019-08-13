МЗС попередив українців про загрозу пожеж в Греції

У Міністерстві закордонних справ України рекомендують українцям обмежити пересування районами Греції через пожежі. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України

У посольстві зазначають, що у Греції прогнозують підвищення температури до +40 та сильний вітер до 7 балів.

"Рекомендуємо громадянам України обмежити пересування районами, де оголошено такі режими (пожежної небезпеки, - ред.), знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, п’ятий найвищий режим пожежної небезпеки "тривога" введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія).

Крім того, стан "бойової готовності", що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах.

Інтерактивна карта пожежної небезпеки, а також актуальна інформація з розвитку ситуації розміщена на сайті Генерального Секретаріату цивільного захисту Греції (англійською мовою) за посиланням.

Нагадаємо, лісові пожежі досить поширені в Греції, особливо в літні місяці. В минулому році через них загинули близько 100 людей у приміських районах Афін.