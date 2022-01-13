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МИД попросил Казахстан выдать украинцам с просроченным сроком пребывания выездные визы

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины попросило власти Казахстана выдать выездные визы для украинцев. В частности, для тех, у кого был превышен срок пребывания в стране.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Консульский отдел обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране", - рассказал он.

По словам спикера МИДа, авиакомпания Air Astana осуществляет для граждан Украины бесплатное перебронирование билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана и Алматы.

"Международный аэропорт Алматы возобновил обслуживание гражданских воздушных судов. Уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек. В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности, в Украину", - сообщил Николенко.

Он также добавил, что дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы - Киев.

"Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые по железнодорожному пути прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местожительством и посадкой на рейсы", - добавил Николенко.

По словам спикера МИДа, ведомство держит вопрос защиты интересов украинцев в Казахстане на особом контроле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане из-за протестов застряла группа украинцев.

Кроме того, ранее в МИД сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане ведется работа по возвращению домой украинцев, которые застряли в стране из-за отмены авиасообщения.

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