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Интервью

МИД Японии потребовал полной денуклеаризации КНДР

НовостиПолитика    08.07.2018 - 09:42
Фото: глава МИД Японии Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)
Фото: глава МИД Японии Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

В свою очередь госсекретарь США заявил, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до полной денуклеаризации

Глава Министерства иностранных дел Японии (МИД) Таро Коно заявил, что денуклиаризация Северной Кореи (КНДР) должна быть полной. С соответствующим заявлением Коно выступил в рамках встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной кореи Кан Ген Хва, передает агентство Kyodo.

Так, по словам Коно, "политика трех стран объединяется в направлении реализации полного, поддающегося проверке и необратимого удаления всего оружия массового уничтожения из Северной Кореи, а также баллистических ракет".

В свою очередь Помпео, как сообщает AFP, заявил, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до полной денуклеаризации.

 

Отметим, ранее представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по ядерном разоружении КНДР.

Напомним, ранее в Северной Корее (КНДР) заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "прискорбными" и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну.

 

В КНДР назвали "прискорбными" переговоры с госсекретарем США
Теги публикации: КНДР, Соединенные Штаты Америки, переговоры, ядерное оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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