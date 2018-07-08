МИД Японии потребовал полной денуклеаризации КНДР

В свою очередь госсекретарь США заявил, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до полной денуклеаризации

Глава Министерства иностранных дел Японии (МИД) Таро Коно заявил, что денуклиаризация Северной Кореи (КНДР) должна быть полной. С соответствующим заявлением Коно выступил в рамках встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной кореи Кан Ген Хва, передает агентство Kyodo.

Так, по словам Коно, "политика трех стран объединяется в направлении реализации полного, поддающегося проверке и необратимого удаления всего оружия массового уничтожения из Северной Кореи, а также баллистических ракет".

В свою очередь Помпео, как сообщает AFP, заявил, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до полной денуклеаризации.

Отметим, ранее представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по ядерном разоружении КНДР.

Напомним, ранее в Северной Корее (КНДР) заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "прискорбными" и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну.