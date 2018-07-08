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Інтерв'ю

МЗС Японії вимагає повної денуклеаризації КНДР

НовиниПолітика    08.07.2018 - 09:42
Фото: глава МЗС Японії Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)
Фото: глава МЗС Японії Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

У свою чергу держсекретар США заявив, що санкції проти КНДР будуть залишатися в силі до повної денуклеаризації

Голова Міністерства закордонних справ Японії (МЗС) Таро Коно заявив, що денуклеаризація Північної Кореї (КНДР) повинна бути повною. З відповідною заявою Коно виступив у рамках зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео і главою МЗС Південної кореї Кан Ген Хва, передає агентство Kyodo.

Так, за словами Коно, "політика трьох країн об'єднується в напрямку реалізації повного, такого, що піддається перевірці і безповоротному видаленню всієї зброї масового знищення з Північної Кореї, а також балістичних ракет".

У свою чергу Помпео, як повідомляє AFP, заявив, що санкції проти КНДР будуть залишатися в силі до повної денуклеаризації.

 

Зазначимо, раніше представники США та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп з ядерного роззброєння КНДР.

Нагадаємо, раніше у Північній Кореї (КНДР) заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними" і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну.

 

У КНДР назвали "сумними" переговори з держсекретарем США
Теги публікації: КНДР, Сполучені Штати Америки, переговори, ядерное оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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