В КНДР назвали "прискорбными" переговоры с госсекретарем США

Пхеньян обвинил Вашингтон в давлении на страну с целью ядерного разоружения

В Северной Корее (КНДР) заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "прискорбными" и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну. Об этом передает AP.

Заявление неназванного представителя МИД КНДР в субботу, 7 июля, поступило после того, как Помпео завершил два дня переговоров с северокорейскими чиновниками.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты предали дух прошедшего саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, предъявив односторонние требования по поводу необратимой денуклеаризации Северной Кореи.

Также в МИД КНДР сказали, что результаты последующих переговоров были "очень важными", потому что это привело к "опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой".

Напомним, представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по ядерном разоружении КНДР.