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Интервью

В КНДР назвали "прискорбными" переговоры с госсекретарем США

НовостиПолитика    07.07.2018 - 16:38
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Пхеньян обвинил Вашингтон в давлении на страну с целью ядерного разоружения

В Северной Корее (КНДР) заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "прискорбными" и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну. Об этом передает AP.

Заявление неназванного представителя МИД КНДР в субботу, 7 июля, поступило после того, как Помпео завершил два дня переговоров с северокорейскими чиновниками.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты предали дух прошедшего саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, предъявив односторонние требования по поводу необратимой денуклеаризации Северной Кореи.

Также в МИД КНДР сказали, что результаты последующих переговоров были "очень важными", потому что это привело к "опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой".

Напомним, представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по ядерном разоружении КНДР.

Трамп ведет переговоры с иностранными лидерами по личному телефону, - WP Трамп заявил, что Ким Чен Ын "видит другое будущее" для КНДР
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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