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МИД Японии анонсировал саммит G7 по ситуации в Афганистане

Автор: Артур Родивилов

На следующей неделе страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном. На него будут приглашены министры иностранных дел из России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Саммит запланирован на 8 сентября, однако, по словам главы МИД Тосимицу Мотэги, это пока предварительная дата.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран", - отметил Мотэги.

Также страны "Большой семерки", Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула.

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Напомним, ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием"Талибана".

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Афганистан