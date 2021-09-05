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МЗС Японії анонсувало саміт G7 щодо ситуації в Афганістані

Автор: Артур Родивилов

Наступного тижня країни G7 проведуть саміт з питань, пов'язаних з Афганістаном. На нього будуть запрошені міністри закордонних справ з Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Саміт запланований на 8 вересня, однак, за словами глави МЗС Тосіміцу Мотегі, це поки попередня дата.

"Для обговорення ситуації в Афганістані група семи наступного тижня проведе переговори на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. На них також мають бути присутніми представники Росії, Китаю та інших країн", - зазначив Мотегі.

Також країни "Великої сімки", Туреччина і Катар обговорять майбутнє аеропорту Кабула.

Бойовики "Талібану" 15 серпня оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. Зараз вони формують тимчасовий уряд. Вашингтон планує вивести війська з країни до 11 вересня 2021 року.

Нагадаємо, ЄС заявляє, що не поспішатиме з визнанням "Талібану".

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Афганистан