Польша планирует упростить процесс трудоустройства для иностранцев

Правительство Польши разрабатывает обновления для социально-миграционной политики

Правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов. Об этом сказал министр инвестиций и развития Польши Ежи Квечинский, сообщает RMF FM.

В частности, по словам Квечинского соответствующие изменения готовит министерство инвестиций и развития, которое среди прочего хочет продлить срок легальной работы иностранцев.

"Работодатели сетуют, что люди по получении квалификации часто убегают из нашей страны. Речь идет об обеспечении условий для жизни не только для тех, кто приезжает в Польшу работать, а и для их семей. Например, речь идет о помощи в обеспечении жильем", – сообщил он.

Также сообщается, что программа действий будет разработана уже в первой половине этого года, а во второй половине года запланировано воплотить ее в жизнь.

Кроме того, министр напомнил, что в прошлом году работу в Польше получили от 1,2 до 1,5 млн украинцев. В 2030 году, по его оценкам, на польском рынке труда будет не хватать 1,5 млн человек, поэтому миграция должна расти.

"Мы должны создать хорошие условия для мигрантов, особенно для мигрантов с востока. Мы будем работать над признанием их квалификации; если по некоторым причинам это не будет возможным, мы будем дополнять эту квалификацию", - отметил министр.

В свою очередь, вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед, в свою очередь, рассказал об упрощении в трудоустройстве представителей так называемых привилегированных профессий - строительной и транспортной отраслей. Более две трети польских предпринимателей, которые дают работу иностранцам, жалуется на слишком длинные и сложные процедуры трудоустройства.

Напомним, как сообщалось ранее, правительство Польши уже несколько месяцев работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины.