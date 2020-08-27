МИД Польши вызвал белорусского посла из-за обвинений Лукашенко

Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского посла в связи с обвинениями со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. Он ранее заявил, что Польша планирует присоединить Гродненскую область.

Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

Белорусский посол должен был явиться в МИД Польши в 16:00 по киевскому времени.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши - сегодня посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша", - написал Пшидач.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область, а также заявил, что против Беларуси идет гибридная война.

Ранее Беларусь обвиняла Литву в попытке нарушения воздушного пространства; в частности, с литовской территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".

Как писало РБК-Украина, на фоне протестов в Беларуси Лукашенко привел в полную боеготовность армию из-за якобы напряженности на границе с Польшей и Литвой; в частности, был приведен в готовность танковый батальон.