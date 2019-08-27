МИД Польши сравнил "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский сравнил подписание соглашения о строительстве российского газопровода "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа. Об этом сообщает "Польское радио".

По словам Шинковского "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для Польши и стран Прибалтики.

"Строительство газопровода "Северный поток-2", с точки зрения сотрудничающих стран, могло бы напоминать сотрудничество России и Германии в прошлом. Газопровод в обход Польши и Прибалтики, является таким соглашением над их головами", - заявил Шинковский.

Также польский политик отметил, что если бы не сильный союз между Польшей и США, вопрос строительства газопровода был бы решен.

"Ситуация с протестом относительно строительства "Северного потока-2" не безнадежна благодаря альянсу с США", - сообщил Шинковский.

Отметим, строительство "Северного потока-2" будет проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании. Хотя "Газпром" завершил более 70% проекта "Северный поток 2", с апреля 2017 года он ожидает рассмотрения заявок от датских властей на прокладку между 147 и 175 км через датские воды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Финляндия отклонила иск экологов и разрешила строительство "Северного потока-2". РФ может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.