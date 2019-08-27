МЗС Польщі порівняв "Північний потік-2" з пактом Молотова-Ріббентропа

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинківський порівняв підписання угоди про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" з пактом Молотова-Ріббентропа. Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами Шинковского "Північний потік-2" може мати негативні наслідки для Польщі та країн Прибалтики.

"Будівництво газопроводу "Північний потік-2", з точки зору співпрацюють країн, що могло б нагадувати співпрацю Росії і Німеччини в минулому. Газопровід в обхід Польщі та Прибалтики, є такою угодою над їх головами", - заявив Шинківський.

Також польський політик зазначив, що якби не сильний союз між Польщею і США, питання будівництва газопроводу було б вирішено.

"Ситуація з протестом щодо будівництва "Північного потоку-2" не безнадійна завдяки альянсу з США", - повідомив Шинківський.

Зазначимо, що будівництво "Північного потоку-2" буде проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Зараз він має дозволу від усіх країн, води яких він перетинає, крім Данії. Хоча "Газпром" завершив понад 70% проекту "Північний потік 2", з квітня 2017 року він очікує розгляду заявок від датських влади на прокладку між 147 і 175 км через датські води.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Фінляндія відхилила позов екологів і дозволила будівництво "Північного потоку-2". РФ може провести дві труби газопроводу по території економічної зони Фінляндії.