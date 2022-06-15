МИД Польши призвал противостоять "усталости" от войны в Украине

Польша призвала активно противодействовать любой усталости от войны в Украине. Поскольку каждый день умирают люди, и только в интересах руководителя Кремля Владимира Путина, чтобы западный мир занялся другими проблемами.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Понятно, что с каждой неделей и месяцем определенные вещи становятся все более привычными для общественного мнения, и, к сожалению, война, чем дальше от границ Украины, тем больше. Но мы активно работаем над тем, чтобы западное общество - политики, дипломаты были постоянно информированы о том, что происходит в Украине, и предоставляли все детали". - заявил заместитель главы польской дипломатии.

Ранее посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Кремль ждет момента, когда союзники Украины устанут от войны и перестанут так активно поддерживать ВСУ.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что мир уже достиг момента усталости из-за войны в Украине, что является главной тактикой главы Кремля Владимира Путина.