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Захоплення судна MV Glarus: викрадений українець повернеться до Одеси

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 10:48
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

Викрадений піратами українець повернеться додому у вівторок

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українець, який був у складі команди швейцарського торгівельного судна MV Glarus, захопленого піратами 22 вересня біля Нігерії, повернеться в Одесу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter голови МЗС.

Клімкін подякував усім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна.

Захоплення судна MV Glarus: викрадений українець повернеться до Одеси

"Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - поінформував він.

Нагадаємо, 22 вересня 2018 року в акваторії нігерійської затоки було скоєно піратський напад на торгове судно MV Glarus. На ньому перебувало 19 членів екіпажу, в тому числі 3 громадянина України. У результаті нападу пірати захопили 12 членів екіпажу, серед яких один громадянин України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна. Корабель MV Glarus перевозив пшеницю. Судно вийшло з Лагоса і прямувало в південний нігерійський порт Харкорт. На південному заході від острова Бонні судно взяли на абордаж пірати, викравши 12 з 19 членів екіпажу.

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