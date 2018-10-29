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У МЗС Польщі підтвердили інформацію про викрадення 8 моряків біля Нігерії

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 19:12
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Корабель плив з Анголи в нігерійський порт Омме

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович підтвердив інформацію про викрадення восьми польських моряків біля узбережжя Нігерії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Дані про викрадення польських моряків з борту Sky Pomerania Чапутович підтвердив у другій половині дня в понеділок, 29 жовтня.

Відомо, що пірати викрали моряків біля узбережжя Нігерії, коли він перебували в 60 морських миль від берега. Їх судно йшло під ліберійським прапором з Анголи в нігерійський порт Омме.

До судна підійшли два моторні човни і пірати піднялися на борт, після чого поступив сигнал лиха. Передбачається, що моряки були викрадені.

Раніше, у вересні цього року, біля берегів Нігерії пірати викрали 12 осіб з суховантажу "Гларус" швейцарської компанії Massoel Shipping.

Нагадаємо, в суботу, 27 жовтня, повідомлялося, що біля берегів Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky, на борту якого, за попередніми даними, можуть бути вісім поляків, два філіппінця і українець.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українець, який був у складі команди швейцарського торгового судна MV Glarus, захопленого піратами 22 вересня біля Нігерії, повернеться до Одеси.

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