В МИД Польши напомнили Apple, что Крым является украинской территорией

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач высказался в поддержку Украины после того, как Apple обозначила аннексированный Крым как российскую территорию в своих приложениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пшедача.

Он напомнил американской компании, что Крым - это территория Украины, а также выразил разочарование тем, что в Apple об этом не знают.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!", - написал Пшедач.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за это действие. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.