В МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим є українською територією

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач висловився в підтримку України після того, як Apple позначила анексований Крим як російську територію в своїх додатках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пшедача.

Він нагадав американській компанії, що Крим - це територія України, а також висловив розчарування тим, що в Apple про це не знають.

"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple.

А саме недавнього підхіду до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple!", - написав Пшедач.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав Apple, що Крим є окупованою територією, а на Донбасі триває війна, в якій гинуть люди.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за це дія. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.