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МИД пока не подтверждает смерть украинского моряка в Керченском проливе

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 13:12
МИД пока не подтверждает смерть украинского моряка в Керченском проливе Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины пока что не владеет информацией о смерти украинского моряка на судне April в районе Керченского пролива. Однако украинское ведомства знает о смерти другого моряка на судне.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

Как рассказали в МИД, украинская сторона обладает информацией о смерти на судне April старшего механика, но он не является гражданином Украины.

"МИД Украины известно, что 19 февраля на судне April умер старший механик, гражданин Турции. Информация о смерти украинского моряка на судне отсутствует", - сказал Николенко.

Вчера российские СМИ сообщили о вероятном массовом отравлении моряков на судне April, которое шло в районе Керченского пролива под флагом Панамы. Российское агентство ТАСС писало, что отравиться могли шестеро моряков, один из которых скончался.

Издание со ссылкой на главу Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонида Глушака указывало, что умершим моряком является гражданин Украины.

Напомним, в январе у берегов Турции произошла авария сухогруза Arvin. В результате аварии погибли двое украинцев.

Также РБК-Украина писало, что из сухогруза Arvin спасли пятерых украинских моряков. 18 января их выписали из больницы, а консулы начали готовить документы, чтобы моряки вернулись домой.

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