Крушение сухогруза в Турции: спасенных украинцев выписали из больницы

Фото: спасенные украинцы (twitter.com/UKRinTR)

Пятерых граждан Украины, которых спасли после крушения сухогруза возле берегов Турции, выписали из местной больницы. На данный момент консулы готовят документы, чтобы моряки вернулись домой.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Турции.

"Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам", - говорится в сообщении.

Украинское посольство выразило благодарность местным властям за одежду и обувь для моряков. Консулы готовят документы для возвращения их домой.

Фото: выписка украинцев (twitter.com/UKRinTR)

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие спасатели обнаружили тела трех членов экипажа судна Arvin. На данный момент продолжается их идентификация. Известно, что всего на борту были 12 человек, из которых 10 граждан Украины.

До этого посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных украинцев. После крушения сухогруза выжили Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Кроме того, выжил гражданин Российской Федерации, который тоже был членом экипажа.