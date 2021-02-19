ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Керченском проливе на судне April умер украинец

Новина українською → Керченский пролив, Пятница 19 февраля 2021 21:02
В Керченском проливе на судне April умер украинец Фото: грузовое судно April (vesselfinder.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Керченском проливе, вероятно, произошло массовое отравление на грузовом судне April под панамским флагом. Один из членов экипажа является гражданином Украины, он умер.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Всего отравились шестеро членов экипажа судна, которым владеет компания из Турции. О гибели украинца заявил глава Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.

"Умер гражданин Украины. Также в состав экипажа входят граждане Грузии и Турции", - сказал он.

В районе Керченского пролива сейчас шторм, поэтому эвакуация экипажа с помощью спасательного судна "Меркурий" оказалась невозможной. Спасатели планируют отбуксировать судно April в порт "Кавказ".

В российском Роспотребнадзоре сказали, что сейчас рассматривают разные версии инцидента, а версия отравления пока под вопросом.

Напомним, на выходных в Украину вернулись шестеро украинских моряков, которые были освобождены из плена нигерийских пиратов. Их захватили в плен на судне Stevia в декабре 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Керченский мост судно отравление гибель
NEWS
Против Марченко ввели санкции: за что
Против Марченко ввели санкции: за что
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ